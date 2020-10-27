Театр Эстрады имени Райкина 2 и 9 ноября представит спектакль «К звездам»

В спектакле участвуют: Бахова Наталья, Давидовская Татьяна , Емельянцева Ольга , Жилин Олег, Кузьменко Александр, Лосев Иван и другие.

В спектакле участвуют: Бахова Наталья, Давидовская Татьяна , Емельянцева Ольга , Жилин Олег, Кузьменко Александр, Лосев Иван и другие.

В петербургском театре Эстрады имени Аркадия Райкина 2 и 9 ноября покажут спектакль по пьесе Наталии Мошиной под названием «К звездам».

Творческий центр Анрдея Носкова совместно с Фондом президентских грантов представит петербургским зрителям спектакль «К звездам» в рамках социально-художесвенного проекта «Зеркало нормы», посвященного адаптиции в обществе людей с ментальными особенностями, пишут «АиФ Санкт-Петербург».

Постановка рассказывает об офисном клерке, которого хотят забрать инопланетяне. Между тем, повествование не превращается в научную фантастику, а затрагивает риторические и сложные жизненные вопросы. В спектакле космос является образом жизни, а люди в нем — планетами. Главные вопросы, над которой размышляют авторы постановки — как разглядеть планету в другом человеке и не разрушить вселенную.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мариинском театре доступны к покупке именные билеты.