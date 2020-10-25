Мариинский театр запускает продажу именных билетов

Разрабатывая свою систему продажи именных билетов, Мариинский театр учитывал опыт крупнейших мировых музыкальных центров, чтобы не усложнять процесс покупки для зрителей и гарантировать им защиту персональных данных. Фото: Wikipedia

Разрабатывая свою систему продажи именных билетов, Мариинский театр учитывал опыт крупнейших мировых музыкальных центров, чтобы не усложнять процесс покупки для зрителей и гарантировать им защиту персональных данных. Фото: Wikipedia

Желающим посетить спектакли Мариинского театра в Петербурге теперь продают именные билеты: они уже доступны к продаже на официальном сайте и в кассах театра.

На данный момент новые правила распространяются лишь на громкие события, такие как опера «Дон Карлос» с участием Анны Нетребко, которая пройдет 29 октября и 1 ноября. Билеты на другие мероприятия приобретаются в прежнем формате. Покупая именной билет, необходимо указать в соответствующем поле на сайте либо сказать кассиру свое имя, фамилию и отчество. Если билет приобретается в подарок, то ФИО человека, который его получит.

На одно имя можно купить только один билет. При входе необходимо иметь с собой удостоверение личности, чтобы продемонстрировать контролеру. Если у зрителя нет возможности воспользоваться билетом, его можно переоформить на другого человека, но не позднее, чем за 10 дней до концерта или спектакля. Кроме того, именной билет можно сдать, также как обычный.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургская Александринка объединится с Псковским Драматическим театром.