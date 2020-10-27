Ко Дню сотрудника МВД в Петербурге появилась «Аллея славы» с отличившимся на службе полицейскими

Ко Дню сотрудника органов внутренних дел в Северной столице появилась «Аллея славы», рассказывающая о полицейских, проявивших отвагу и мужество при исполнении.

На улицах Петербурга появились баннеры с шестью историческими фигурами, причастными к появлению и развитию полиции в стране, а также с 23-мя сотрудниками, часть из которых работают по сей день. Проект поддержало правительство города, информирует пресс-служба Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти.

В частности, на плакатах изображены первые в истории России и Петербурга генерал-полицмейстер Петербурга Антон Девиер, министр полиции Александр Балашов и министр внутренних дел Виктор Кочубей. Также на баннерах можно увидеть рядовых служащих полиции, совершивших героические поступки, защищая жизни и спокойствие горожан.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург выделил на празднование Дня сотрудника МВД 8,5 миллионов рублей.