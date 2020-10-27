Депутат предложил отменить занятия в школах на месяц

Депутат предложил отменить занятия в школах на месяц
Василий Власов. Фото: http://duma.gov.ru/

Он считает, что необходимы радикальные меры в связи с непростой эпидемиологической обстановкой.

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил на месяц отменить занятия во всех школах. Об этом пишет РИА Новости. Он отметил, что нужны радикальные меры, так как эпидемиологическая обстановка оставляет желать лучшего.

Власов не понимает, зачем возвращать школьников за парты на несколько недель, а затем отправляют на дистанционное обучение. Депутат добавил, что маленькие дети, которые ходят в школу и заражаются коронавирусом, в первую очередь опасны для своих пожилых родственников.

«От того, что наши школьники пропустят лишний месяц, учитывая, что на кону стоит жизнь их родителей, дедушек и бабушек, думаю, от этого никто не пострадает»,

— заключил политик.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что исследование антител к коронавирусу показало невозможность формирования коллективного иммунитета.

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