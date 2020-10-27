В Белоруссии возбуждено более 500 дел о массовых беспорядках

Заведено более 500 дел о массовых беспорядках в Белоруссии. Фото: Pixabay

Заведено более 500 дел о массовых беспорядках в Белоруссии. Фото: Pixabay

В Республике Беларусь Генпрокуратура зарегистрировала более 500 уголовных дел по факту массовых беспорядков на несанкционированных акциях протеста.

Об этом сообщил заместитель начальника управления Генпрокуратуры Белоруссии Андрей Сербун в эфире телеканала «Беларусь-1».

Кроме этого, Андрей Сербун отметил, что в прокуратуре проверяют заявления граждан, которые были поданы по факту применения чрезмерной силы сотрудниками правоохранительных органов.

Отмечается, что большинство уголовных дел заведено после протестов в Минске, где на несанкционированные акции в поддержку оппозиции вышло наибольшее количество граждан страны.

Напомним, что митинги начались в стране после прошедших выборов президента. Оппозиция Республики Беларусь не согласна с победой Александра Лукашенко на выборах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Тихановская предъявила «народный ультиматум» Александру Лукашенко.