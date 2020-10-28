В России назвали причину, почему не стоит вкладываться в доллары

В России назвали причину, почему не стоит вкладываться в доллары
Новые санкции могут лишить россиян сбережений. Фото: Pixabay

Россиян предостерегли от хранения сбережений в американской валюте. Причиной не выгодного сбережения денег может стать победа на выборах в президенты США кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова управляющего активами инвестиционной компании БКС Андрея Русецкого, данная угроза может возникнуть из-за того, что в случае победы Джо Байдена на выборах в президенты США, кандидат может ввести новые санкции для России.

Одной из новых мер может стать запрет на операции в долларах для российских банков и блокировка счетов в американских кредитных организациях.

В таком случае, как утверждает Андрей Русецкий, все денежные средства россиян будут заморожены на неопределенный срок.

При этом, эксперт отметил, что данное развитие событий может случится только гипотетически, но возможность такого сценария существует.

Напомним, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Джо Байден считает Россию национальной угрозой безопасности США.

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