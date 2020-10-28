Трамп считает, что Россия завидует военной мощи США

Трамп считает, что Россия завидует военной мощи США
Президент США Дональд Трамп. Фото: unsplash

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия, как и все остальные, испытывают зависть из-за военной мощи США.

Об этом глава Штатов заявил во время выступления в Висконсине, сообщает РИА Новости. Президент заявил, что США превосходят все остальные страны мира по военной силе. В частности он выделил Россию и Китай.

Он добавил, что американское ядерное оружие находится в «своей наилучшей форме», а также заявил, что надеется на отсутствие возможных причин на его использование.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что победивший коронавирус Трамп шокировал публику обещанием всех расцеловать. Он также рассказал и о своем состоянии после болезни. По его словам, у него выработался иммунитет и он чувствует себя полным сил.

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