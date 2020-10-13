Победивший коронавирус Трамп шокировал публику обещанием всех расцеловать

Американский президент Дональд Трамп публично заявил, что готов расцеловать всех своих сторонников на предвыборном митинге в штате Флорида. Напомним, глава США недавно переболел коронавирусом.

Как сообщает Mirror, президент Соединенных Штатов бросал в толпу медицинские маски и заявил, что одарил бы всех своих сторонников «большим жирным поцелуем». «Я даже могу сейчас спуститься к вам и всех расцеловать. Я поцелую парней, красивых женщин и всех остальных», — сказал Трамп.

Он также рассказал и о своем состоянии после болезни. По его словам, у него выработался иммунитет и он чувствует себя полным сил.

Между тем, местные СМИ обращают внимание, что массовый митинг был проведен с нарушением требований эпидемиологической безопасности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что лечащий врач Трампа рассказал о результатах его теста на COVID-19.