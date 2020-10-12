Лечащий врач Трампа рассказал о результатах его теста на COVID-19

Лечащий врач Трампа рассказал о результатах его теста на COVID-19
Президент США Дональд Трамп. Фото: wikimedia.org

Последние несколько дней результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию президента США Дональда Трампа были отрицательными.

Об этом рассказал лечащий врач Трампа Шон Конли. Как сообщает РИА Новости, первый отрицательный тест американский президент сделал 10 октября. Тогда же его лечащий врач пришел к выводу о том, что Дональд Трамп больше не заразен.

Отметим, что о болезни Дональда Трампа стало известно в начале октября. Его госпитализировали на несколько дней.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что американские журналисты подсчитали стоимость лечения заболевшего коронавирусом президента США. В СМИ уточнялось, что для простого гражданина стоимость лечения превышает 100 тысяч долларов. При этом большая часть из этих средств тратится на дополнительные услуги, в том числе транспортировку.

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