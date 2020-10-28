На Витебском проспекте 16 пожарных тушили однушку

Под утро в среду в Московском районе Петербурга загорелась однокомнатная квартира. Огонь удалось устранить за полчаса.

Об этом сообщили в городской пресс-службе главного управления МЧС России. Очевидцы сообщили о пожаре в квартире на Витебском проспекте в 04:44. Огонь в однокомнатной квартире охватил кухню и коридор на площади 12 квадратных метров. Помещения выгорели.

На месте происшествия с пожаром боролись 16 спасателей. Сотрудникам МЧС потребовалось почти полчаса на устранение горения. Они закончили работу в 05:11. Сведения о возможных пострадавших не поступали. Причины пожара устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за пожара было решено перекрыть движение от Новорыбинской улицы до Московского проспекта в Московском районе Петербурга.