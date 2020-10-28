Ученый рассказал, где в Солнечной системе может быть внеземная жизнь

По мнению ученого, обнаружение внеземной жизни оправдает любые вложения в эту идею. Фото: pixabay.com

По мнению ученого, обнаружение внеземной жизни оправдает любые вложения в эту идею. Фото: pixabay.com

Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович рассказал о местах Солнечной системы, где выявили признаки внеземной жизни.

В частности, специалистами обнаружены признаки наличия живых организмов в атмосфере Венеры, ледниках Марса и подледных океанов спутников газовых гигантов. Петрукович объяснил, что для развития подобных организмов, по мнению экспертов на сегодняшний день, достаточно подходящей температуры, воды и теплового либо химического источника энергии.

Ученый добавил, что таких мест в Солнечной системе может быть много, передает РИА Новости. Обнаружение жизни за пределами Земли кардинально изменит взгляды человека на мир, расширит границы восприятия, понимание биохимии и генетики. Петрукович считает, что это стоит любых вложений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что группа ученых из Петербурга и Флориды расшифровали геном редкого животного.