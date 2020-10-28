Российские банки замечают возросшее количество кибератак

Российские банки замечают возросшее количество кибератак
Спада фишинговых атак пока не предвидится. Фото: pixabay.com

Электронные адреса сотрудников российских финансово-кредитных организаций последнее время особенно часто подвергаются фишинговым атакам.

Руководитель департамента информационной безопасности банка «ФК Открытие» Илья Сулоев считает, что это общемировая тенденция в мире информационных технологий, передает в среду, 28 октября, РИА Новости. Эксперт подчеркнул, что не стоит однозначно считать причиной текущей обстановки пандемию коронавируса.

Росбанк также отметил усилившийся интерес хакеров к сотрудникам организации и её клиентам. В Росбанке считают, что ужесточение мер по борьба с COVID-19 может спровоцировать еще больше кибератак. Согласился с негативным влиянием пандемии и управляющий директор Абсолют Банка Олег Кусеров, заметивший, что в период коронавируса число писем от мошенников выросло вдвое.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как понять, что ваш телефон прослушивают.

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