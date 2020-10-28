Тяжелый физический труд может спровоцировать развитие слабоумия

Тяжелый физический труд может спровоцировать развитие слабоумия
Постоянный тяжелый физический труд изнашивает мозг. Фото: pixabay.com

Датские ученые обнаружили, что у людей, регулярно занимающихся тяжелым физическим трудом, деменция развивается на 55% чаще.

Специалисты считают, что физический труд изнашивает не только внутренние органы и сердечно-сосудистую систему, но и мозг, тогда как раньше полагалось обратное, что физический труд, наоборот, снижает вероятность ухудшения работы мозга. Между тем, умеренные физические нагрузки и здоровый образ жизни по-прежнему остаются способом уменьшить риск развития слабоумия.

Ученые также пришли к выводу, что выявить деменция можно за десятилетия до того, как болезнь начнет проявляется в полной мере, пишет научное издание Medicine & Science in Sports. Таким образом, исследования, проводимые датскими специалистами, могут помочь работодателям проводить профилактические осмотры сотрудников наличие деменции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, в каких ареалах Солнечной системы может обитать внеземная жизнь.

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