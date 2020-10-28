В 2021 году Петербург предоставит третий пакет помощи бизнесу

Также на 70% увеличены субсидии производственным предприятиям на возмещение затрат по лизингу, повышение энергоэффективности и других расходов. Фото: pixabay.com

Также на 70% увеличены субсидии производственным предприятиям на возмещение затрат по лизингу, повышение энергоэффективности и других расходов. Фото: pixabay.com

Правительство Северной столицы завершает подготовку третьего пакет мер поддержки городского предпринимательства.

Согласно проекту бюджета на следующей год, было предложено ввести мораторий на использование данных государственной кадастровой оценки, проведенной в 2020 году. Кроме того, для участников региональных инвестиционных проектов предусмотрены налоговые льготы «каникулы», пишет пресс-служба городской администрации..

Город также планирует расширить деятельность по патентной системе налогообложения для плавного перехода с единого налога на вмененный доход, и продлить до конца следующего года льготы по налогу на имущество для учреждений культуры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что реализация национального проекта «Комфортная городская среда» в следующем году обойдется бюджету Петербурга в 2,3 миллиарда рублей.