На развитие государственных информационных систем в Петербурге в 2021 году направят 3,5 млрд рублей

Бюджет Санкт-Петербурга на 2021 год предусматривает выделение 3,5 млрд рублей на эксплуатацию и развитие государственных информационных систем. Среди них около 1,7 млрд направят на развитие электронных сервисов.

В частности, в сфере здравоохранения создадут сервисы для медицинских справок, дневников здоровья и самоконтроля пациентов, карты новорожденного ребенка и персональной карты прививок. Кроме того, единый цифровой контур в здравоохранении предполагает создание единой системы для региона по лечению онкобольных, пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, оказания профилактической помощи и наблюдения за беременными и новорожденными.

Также бюджет на следующий год предусматривает расширение сети МФЦ. В 2021 году в Петербурге откроется три новых многофункциональных центра на 75 окон. Примечательно, что подразделения впервые разместят в торговых центрах, что повысит доступность и сделает более экономным их открытие.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на здравоохранение в Петербурге в 2021 году выделят 122 млрд рублей.