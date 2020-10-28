Расходы на здравоохранение в 2021 году в Петербурге составят 122 млрд рублей

Через три года срок эксплуатации всех автомобилей в автопарке "Скорой помощи" не будет превышать 5 лет. Фото: Baltphoto

Через три года срок эксплуатации всех автомобилей в автопарке "Скорой помощи" не будет превышать 5 лет. Фото: Baltphoto

В расходах на здравоохранение в следующем году Санкт-Петербург зафиксирует достигнутый уровень плановой медицинской помощи.

Расходы на здравоохранение Петербурга в следующем году увеличатся на 5 млрд рублей и составят 122 млрд рублей. Смольный предложил депутатам ЗакСобрания направить 54 млрд рублей на обязательное медицинское страхование, а также по максимуму сохранить плановую медпомощь горожанам. На лекарства льготникам заложены 11 млрд рублей.

Кроме того, на закупку оборудования в городские медицинские учреждения выделено 1,7 млрд рублей. Расходы на обновление медтранспорта на ближайшие три года составят 1 млрд 684 млн рублей. Через три года срок эксплуатации всех автомобилей в автопарке «Скорой помощи» не будет превышать 5 лет.

Также в течение трех лет в городе заменят 120 лифтов в 51 больнице и поликлинике.

Для дополнительных выплат медикам и финансирования других коронавирусных мер на 2021 год предусмотрен Резервный фонд в объеме 14 млрд рублей. В дальнейшем сумму могут увеличить.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 2021 году доходы Санкт-Петербурга увеличатся на 9%.