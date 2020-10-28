В 2021 году доходы Санкт-Петербурга увеличатся на 9%

В 2021 году доходы Санкт-Петербурга увеличатся на 9%
Доходы увеличатся на 9% по сравнению с текущими с учетом проведенной полгода назад корректировки. Фото: pixabay.com

Согласно проекту бюджета Петербурга на следующий год, предложенного к рассмотрению депутатам ЗакСа, доходы составят 623,5 млрд рублей.

Проект бюджета также предусматривает расходы в размере 710,7 млрд рублей, дефицит — 87,2 млрд рублей, что равняется 14,6% от объема собственных доходов.

Отмечается, что по своим объемным характеристикам бюджет на следующий год является бюджетом «восстановительного рост», а по характеру расходов — ярко выраженный социальный бюджет.

Планируется, что доходы увеличатся на 9% по сравнению с текущими с учетом проведенной полгода назад корректировки. В основу бюджета положен сценарий прогноза социально-экономического развития города на 2021-2023 годы. Он включает в себя стабилизацию эпидемиологической обстановки, отказ от возврата тотального карантина, а также улучшение ключевых макроэкономических показателей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург потратил сверхплановые 49 млрд рублей из-за пандемии.

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