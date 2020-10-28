«Зенит» сыграет с «Боруссией» при пустых трибунах

В среду, 28 октября, состоится игра петербургского «Зенита» с дортмундской «Боруссией» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет без зрителей из-за эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавируса в Германии. Об этом сообщается на сайте немецкого клуба.

Уточняется, что министерство здравоохранения земли Северный Рейн – Вестфалия, отклонило запрос команды о допуске болельщиков к матчу.

Напомним, что игра состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Начало матча – 23:00 по московскому времени.

До этого «Зенит» проводил встречу в Лиге чемпионов против бельгийского «Брюгге». Петербургская команда потерпела поражения 1:2, пропустив гол на последних минутах встречи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Азмун и Малком не помогут «Зениту» в матче против «Боруссии».