Азмун и Малком не сыграют за «Зенит» в матче против «Боруссии»

Футболисты Сердар Азмун и Малком пропустят матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Об этом заявил главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак, сообщается на официальном сайте команды.

Отметим, что Малком не сможет помочь сине-бело-голубым из-за ранее полученной травмы. А что касается Сердара Азмуна, то Сергей Семак не назвал причину отсутствия игрока, отметив, что у иранского нападающего не коронавирус.

Напомним, что матч петербургского «Зенита» против дортмундской «Боруссии» состоится 28 октября в Германии. Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало матча в 23:00 по московскому времени.

Неделю назад команда из Северной столицы начала свой путь в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Подопечные Сергея Семака упустили победу в домашнем матче с бельгийским «Брюгге» на последних секундах. Игра проходила в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Итоговый счет матча – 1:2 в пользу «Брюгге».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в «Зените» прокомментировали возможную смену тренера в связи с последними поражениями в матчах Чемпионата России и Лиги чемпионов.