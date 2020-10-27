«Зенит» прокомментировал поиск замены Семаку

СМИ писали, что клуб ведет переговоры с несколькими специалистами.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о том, что клуб ищет замену главному тренеру Сергею Семаку. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что ни с одним из специалистов переговоров нет, так как Семак всех устраивает. Медведев не понимает, кто и зачем публикует фейковые новости. Гендир «Зенит» предположил, что таким образом недоброжелатели хотят вывести клуб из себя, «но надежды на это пусты».

Напоминаем, что источники уверяли, будто «Зенит» ведет переговоры с аргентинским специалистом Маурисио Почеттино. Также говорилось о других кандидатурах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семак прокомментировал слухи о своей отставке. Тренер заверил, что не собирается никуда уходить – даже после поражения от «Рубина».