Сотрудники МЧС спасли собаку при пожаре в Колпине

Сотрудники МЧС спасли собаку при пожаре в Колпине
Пожар в Колпине. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице пожарные при ликвидации огня спасли небольшую собачку, которая надышалась дымом. Пожар произошел в одном из домов в Колпине.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте», пожар произошел днем в среду, 28 октября. В Колпине в доме №38 на улице В. Слуцкой загорелась квартира. О причинах пожара не уточняется.

При этом, среди пострадавших есть небольшая собачка, которую пожарные смогли вынести из дома. Домашний питомец надышался дымом и потерял сознание. Сотрудники МЧС смогли откачать животное с помощью кислородной маски.

Уточняется, что по словам хозяина пса, с питомцем все хорошо. Собака бегает по улице и чувствует себя положительно.

Кроме этого, по фотографиям мы может увидеть, что на месте пожара работает несколько единиц техники. Другой информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти пожар на лакокрасочном заводе.

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