США может разместить гиперзвуковые ракеты в Европе для защиты от России

США может развернуть свой оружейный потенциал в странах Европы при необходимости. Связано это может быть только с одной причиной – сдерживание России. Об этом рассказал советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен, сообщает РИА Новости.

По словам советника нацбезопасности, для сдерживания интересов России могут быть установлены гиперзвуковые ракеты средней и малой дальности. Кроме этого, Роберт О`Брайен отметил, что на данный момент в США идет разработка гиперзвукового оружия и систем доставки баллистических ракет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что Россия является самой большой угрозой для страны на международной арене. Кроме этого, конкурентом штатов является и Китай, но с точки зрения экономики.