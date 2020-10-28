ДТП на Пискаревском и Полюстровском затруднило движение общественного транспорта

В среду вечером, 28 октября, в результате дорожно-транспортного проишествия образовался затор на перекрестке Пискаревского и Полюстровского проспектов. Общественный транспорт не может объехать препятствие из автомобилей, образовав собой пробку.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте», ДТП ограничило движение на перекрестке. Две иномарки столкнулись на пересечении проспектов. При этом, информации о пострадавших в самом ДТП не поступало.

На фотографиях мы может увидеть, как автобус встал по середине дороги из-за препятствий. К месту аварии прибудут сотрудники спецслужб для выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе Колпине пожарные спасли собачку, которая надышалась дымом в горящей квартире.