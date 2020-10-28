Азмун и Малком не смогут принять участие в матче против «Боруссии»

Оба спортсмена плохо себя чувствуют по разным причинам.

Азмун и Малком не выйдут на поле играть против «Боруссии» в рамках Лиги чемпионов. Об этом пишет NevaSport. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, что Малком повредил боковую связку колена и сейчас восстанавливается. Азмун заболел, но чем именно – не уточняется. Специалист подчеркнул, что коронавирус тут не при чем.

Отмечается, что из-за этого «сине-бело-голубым» придется нелегко. Также «Зенит» останется без поддержки болельщиков, ведь игра пройдет в Германии на пустом стадионе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» сыграет с «Боруссией» при пустых трибунах. Напомним, что игра состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Начало матча – 23:00 по московскому времени.