Названы общие черты коронавируса и испанки

Названы общие черты коронавируса и испанки
Фото: Baltphoto

У новой коронавирусной инфекции есть общие черты с испанкой. Сходство специалисты подметили в особенности распространения.

Об этом рассказал главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов. По его словам, пока эпидемический потенциал у коронавируса выше, чем у вируса гриппа. Это следует из индекса распространения – он настолько легко распространяется, что перешел в формат пандемии, передает РИА Новости.

Чуланов также отметил, что у коронавируса есть сходство с испанкой. Они представляют собой респираторные инфекции, которые передаются воздушно-капельным путем.

Ранее gazeta.spb.ru писала о важных условиях для лечения коронавируса дома. Одно из них предполагает, что человек не будет проживать в общежитии или коммунальной квартире, а также жить с людьми пожилого возраста или теми, кто страдает от определенных хронических заболеваний. У такого пациента должна быть отдельная комната, необходимо соблюдать все меры предосторожности.

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