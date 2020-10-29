У семьи патриарха Кирилла нашли недвижимость на миллионы в Петербурге

У родственников патриарха Кирилла обнаружили дорогостоящую недвижимость в Петербурге. Ее стоимость оценивается в десятки миллионов рублей.

Так, утверждает издание «Проект», троюродная сестра патриарха Лидия Леонова имеет в собственности квартиру площадью более 120 «квадратов» на набережной Крюкова канала, недалеко от Мариинского театра. По данным СМИ, квартиру ей якобы подарил бизнесмен из Швейцарии. Ее стоимость оценивают в 42 миллиона рублей.

Отмечается также, что в собственности самого Кирилла находится недвижимость на Большеохтинском проспекте, а у другой его сестры – квартира на Одесской улице.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл сдал тест на коронавирус и получил отрицательные результаты. При этом октябре ему пришлось провести время в самоизоляции. Тест патриарх сдал после того, как контактировал с человеком, у которого подтвердили коронавирус.