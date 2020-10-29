После таинственной смерти петербуржца на Петроградке ищут его собутыльника

После таинственной смерти петербуржца на Петроградке ищут его собутыльника
Место происшествия. Фото: панорамы "Гугл"

В Петербурге возбудили уголовное дело об убийстве и начали поиск местного жителя после того, как на Петроградской стороне нашли труп мужчины. Сначала на его теле не зафиксировали никаких странных следов, но позже выяснилось, что он получил тупую травму шеи.

Как стало известно gazeta.spb.ru, правоохранители попытались восстановить ход событий дня, когда был убит мужчина. Тело петербуржца нашел бармен, он и рассказал, что тот выпивал в ресторане со своим знакомым. После он проводил их до дома. Видеозапись с камеры наблюдения это подтвердила.

Оказалось, что с убитым был его сосед. Его сейчас ищет полиция.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, как двое возили в багажнике труп таксиста.

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