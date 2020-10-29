Разъяренный клиент облился бензином в офисе «Яндекс. Такси» и требовал встречи с гендиректором

Разъяренный клиент облился бензином в офисе «Яндекс. Такси» и требовал встречи с гендиректором
В истории остается много непроясненных моментов. Фото: pixabay.com

В Москве правоохранители выясняют обстоятельства скандала, который произошел в офисе «Яндекс. Такси». Мужчина там облился бензином и требовал встречи с руководством.

Инцидент произошел в офисе «Яндекс. Такси» в четверг, 29 октября. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, разъяренный мужчина облил себя бензином и потребовал позвать генерального директора для «урегулирования проблем».

В настоящее время на месте работает полиция. Что стало причиной конфликта, не уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что жительница Петербурга попала в больницу с отравлением после поездки в «Яндекс.Такси». Она отравилась неизвестным веществом и была помещена в реанимацию.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
бензин москва такси яндекс


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У Нотр-Дама в Ницце обезглавили женщину
Россельхознадзор вернул в Якутию сотни шкурок соболя, прибывших в Петербург
Инспектор ФСИН из Петербурга сам сел в колонию из-за наркотиков в СИЗО
Любовница расчлененного Картрайта просила арестовать его жену
Ирина Потехина не хочет видеть слабого лидера во главе комитета по образованию
Международный арктический форум состоится в Петербурге в 2021 году
Петербуржец со спущенными штанами уселся на машину полиции и схлопотал штраф
Разъяренный клиент облился бензином в офисе «Яндекс. Такси» и требовал ...