В Петербурге оставшуюся после Хэллоуина тыкву можно будет отдать на корм лошадям

В Северной столице после Хэллоуина откроется пункт приема, куда можно будет сдать ненужные тыквы. Все овощи пойдут на корм лошадям из центра реабилитации «СвободаЦентр».

Как сообщили в пресс-службе благотворительных магазинов «Спасибо!». Тыквы будут принимать два дня — с 1 по 2 ноября. Петербуржцев с оставшимися после Хэллоуина овощами будут ждать с 11.00 до 21.00 в магазине «Спасибо!», расположенном на Чкаловском проспекте, 5.

В прошлом году участники акции собрали 800 кг тыкв, что позволило вдоволь накормить всех лошадей из «СвободаЦентра».

Ранее Gazeta.SPb.ru показала, как украсили город к Хэллоуину. К празднованию Хэллоуина в Северной столице установили огромную статую летучей мыши у торгового центра «Галерея» на Лиговском проспекте.