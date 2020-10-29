В Пушкине спешившая «ГАЗель» влетела в две иномарки на перекрестке

Днем в четверг, 29 октября, в городе Пушкин на перекрестке Пушкинской и Конюшенной улиц столкнулись «ГАЗель», «Мерседес» и «КИА».

Фотографиями с места происшествия поделились очевидцы аварии в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». На снимках видно, что легковушки получили сильные повреждения. «ГАЗель» пострадала немного меньше. Находившиеся в «КИА» водитель и пассажир, а также мальчик из «Мерседеса» получили травмы, их отвезли в больницу.

Водитель грузовика при этом не пострадал. На месте дорожно-транспортного происшествия работают экстренные службы, а также сотрудники ГИБДД, которые разбираются в причинах и обстоятельствах столкновения, а также определяют виновника инцидента.

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