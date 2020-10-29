В Пушкине спешившая «ГАЗель» влетела в две иномарки на перекрестке

В Пушкине спешившая &#171;ГАЗель&#187; влетела в две иномарки на перекрестке
Фото: https://vk.com/spb_today

Днем в четверг, 29 октября, в городе Пушкин на перекрестке Пушкинской и Конюшенной улиц столкнулись «ГАЗель», «Мерседес» и «КИА».

Фотографиями с места происшествия поделились очевидцы аварии в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». На снимках видно, что легковушки получили сильные повреждения. «ГАЗель» пострадала немного меньше. Находившиеся в «КИА» водитель и пассажир, а также мальчик из «Мерседеса» получили травмы, их отвезли в больницу.

Водитель грузовика при этом не пострадал. На месте дорожно-транспортного происшествия работают экстренные службы, а также сотрудники ГИБДД, которые разбираются в причинах и обстоятельствах столкновения, а также определяют виновника инцидента.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе Петербурга произошло смертельное ДТП с автобусом.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
массовое дтп новости спб пушкин


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге сменился бенефициар штрафной эвакуации в центре
Решение КГИОП об отказе включить здание Медсанчасти на Одоевского в реестр ...
Абсолютно новая ŠKODA OCTAVIA в Авто Премиуме со 2 ноября 2020 года
Петербург потратит до 12 млн рублей за новогоднюю елку на Дворцовой
Авиакомпания «Россия» сформировала новый летный отряд
Российские ученые создали серебряную маску, уничтожающую вирусы
В Пушкине спешившая «ГАЗель» влетела в две иномарки на перекрестке
На реконструкцию Лиговского путепровода Петербургу выделят 1 млрд рублей из ...