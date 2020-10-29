После смертельного ДТП с автобусом в Петербурге возбудили дело

В Петербурге возбуди уголовное дело после смертельной аварии в Выборгском районе. Предполагаемого виновника задержали.
Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Авария произошла в ночь на четверг, 29 октября, в 6-м Верхнем переулке. Автомобиль Mazda столкнулся с автобусом. В результате пассажир легкового автомобиля скончался.
Правоохранители считают, что водитель авто был пьян. При этом перед столкновением он проигнорировал требование сотрудников ГИБДД об остановке.
Следователи намерены просить у суда отправить водителя под стражу.
Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП на Малом проспекте Петроградской стороны. Водитель, устроивший аварию, поспешил скрыться на своем автомобиле, повредив другую иномарку и потеряв бампер.