BMW удрал без бампера и с почти оторванным колесом после ДТП на Петроградке

ДТП на Петроградской стороне. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ВК

ДТП на Петроградской стороне. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ВК

В Петербурге жители Петроградского района стали свидетелями того, как иномарка покинула место ДТП на Малом проспекте.

Об этом очевидцы сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

По их словам, немецкая иномарка не справилась с управлением и оставила свой бампер на тротуаре. Водитель, судя по всему, решил покинуть место ДТП. При этом он задел белый Volkswagen.

Местные жители отмечают, что легковушка в результате скрылась с места ДТП с почти оторванным передним колесом.

Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП на Пискаревском проспекте, которое затруднило движение общественного транспорта.