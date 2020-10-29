BMW удрал без бампера и с почти оторванным колесом после ДТП на Петроградке

BMW удрал без бампера и с почти оторванным колесом после ДТП на Петроградке
ДТП на Петроградской стороне. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ВК

В Петербурге жители Петроградского района стали свидетелями того, как иномарка покинула место ДТП на Малом проспекте.

Об этом очевидцы сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

По их словам, немецкая иномарка не справилась с управлением и оставила свой бампер на тротуаре. Водитель, судя по всему, решил покинуть место ДТП. При этом он задел белый Volkswagen.

Местные жители отмечают, что легковушка в результате скрылась с места ДТП с почти оторванным передним колесом.

Ранее gazeta.spb.ru писала о ДТП на Пискаревском проспекте, которое затруднило движение общественного транспорта.

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водитель дтп малый проспект Петроградский район


 

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