Реконструкция библиотеки Маяковского завершится весной 2021 года

Начальник Госстройнадзора Владимир Болдырев проверил ход реконструкции Центральной городской публичной библиотеки имени Маяковского, расположенного на набережной реки Фонтанки, 44.

Как сообщили в петербургском Госстройнадзоре, подрядчик планирует завершить работы по реконструкции библиотеки в марте 2021 года. Уже в сентябре модернизированный корпус библиотеки откроет свои двери для читателей.

В здании уже усилили фундамент, проемы и кирпичные стены, возвели новые несущие конструкции из монолитного железобетона, капитально отремонтировали кровлю и обновили инженерные коммуникации. Сейчас идет реставрация фасадов.

Болдырев отметил, что в адрес Госстройнадзора поступали жалобы петербуржцев на пыль от пескоструйных работ на фасадах. Были приняты меры, подрядчику выдали предписание, которое было выполнено в короткие сроки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что реконструкция оранжерей Таврического сада завершится в 2025 году.