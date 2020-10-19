Реконструкция оранжерей Таврического сада завершится в 2025 году

Реконструкция оранжерей Таврического сада завершится в 2025 году
Оранжерея Таврического сада. Фото: orangery-spb.ru

В Смольном назвали дату завершения работ по реконструкции оранжерей Таврического сада. Объект должны ввести в строй до 1 июля 2025 года.

Новое культурно-досуговое пространство в оранжереях Таврического сада станет площадкой для проведения выставок, концертов, театральных представлений и кинопоказов.

В конце 2019 года городской Комитет по инвестициям объявил конкурс на право заключения соглашения для реконструкции теплиц, которые были построены в 1970-х годах и уже почти 20 лет пустовали. Итоги сбора заявок подвели в феврале. Единственным участником конкурса стал Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома.

Инвестору предстоит создать социально-культурный объект с тремя оранжереями, выставочными и концертными залами. При этом оранжереи и помещения для досуга должны занимать не менее 60% площади. Концессионное соглашение планируется заключить на 49 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что реставрация оранжереи Собственной дачи в Петергофе находится на начальной стадии.

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