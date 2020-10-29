Малышей из детсада в Красносельском районе Петербурга госпитализировали с сальмонеллезом

Управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование в связи со случаями кишечных инфекций в детском саду в Красносельском районе Петербурга.

Как сообщили в ведомстве, все произошло в детском саду №92, расположенном на улице Маршала Казакова, 78/2. Там отравились семеро воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет, а также один взрослый.

Состояние четверых детей потребовало госпитализации. Их положили в Детскую городскую больницу №22 имени Филатова, врачи которой диагностировали у малышей сальмонеллезную инфекцию.

Сотрудники Роспотребнадзора взяли смывы с поверхностей оборудования, инвентаря и рук персонала на пищеблоке и в буфетных групп, а также пробы сырой и готовой продукции.

Медики осмотрели детей и персонал, которые контактировали с инфицированными, провели обследование. За состоянием их здоровья будут наблюдать. Помещения детского сада дезинфицировали.

Ранее прокуратура Курортного района выявила нарушения требований к организации хранения и реализации пищевой продукции в образовательных организациях ООО «Аванта». На продовольственном сырье не было маркировки, указания даты выработки, состава, сроков годности и хранения продукции. Организацию оштрафовали на 180 тыс. рублей.