В Петербурге появится мобильное приложение «Подорожник» для пополнения поездок

В Петербурге появится мобильное приложение «Подорожник» для пополнения поездок
В Петербурге появится мобильное приложение для пополнения баланса поездок. Фото: Baltphoto

В Северной столице планируют запустит мобильное приложение «Подорожник», которое позволит гражданам города пополнят баланс проездного с удобством. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на слова председателя комитета по транспорту Кирилла Полякова.

Уточняется, что пополнить баланс жители Петербурга смогут через все доступные банковские платежи. Пополнение поездок на общественном транспорте будет происходить через приложение, которое пользователи смогут загрузить на свой смартфон. Данное приложение появится в 2020 году.

«Со следующего года вводим мобильное приложение «Подорожник», которое можно будет пополнять онлайн со своего мобильного телефона», – заявил Кирилл Поляков.

На данный момент пополнить карту «Подорожник» жители Северной столицы могут в кассах метрополитена, а также в ряде отделений «Сбербанка».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге проезд по «Подорожнику» в 2021 году составит 41 рубль.

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