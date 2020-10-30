Работник отеля рассказал, где в гостиничных номерах больше всего грязи

Сотрудник отеля рассказал, что не все вещи, которые располагаются в гостиничном номере, подвергаются регулярной и качественной чистке, и перечислил самые грязные из них.

Автор треда на Reddit, посвященного этой теме, назвал наиболее грязными стаканы для зубных щёток, поскольку уборщицы зачастую спешат и моют их, просто немного подержав под струей воды. На развернувшуюся под рядом публикацию дискуссию обратило внимание издание Daily Exрress.

Кроме того, лучше не использовать предлагаемые в номерах чашки для кофе и чая, либо сначала внимательно проверить их наличие пыли или отпечатков пальцев и губ прежних жильцов номера. Пульт от телевизора также редко попадает в зону внимания уборщиц. В целом, работник гостиницы призвал путешественников обязательно брать с собой в поездки средства для дезинфекции и обрабатывать окружающие поверхности и вещи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что посетителям бара в Ленобласти приносили заказы в грязной посуде.