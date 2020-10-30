Экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова станет телеведущей

Экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова станет телеведущей
Соведущими Анастасии Решетовой станут Гоша Карцев и Александр Гудков. Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova

Модель и бывшая возлюбленная Тимати, родившая ему сына Ратмира, Анастасия Решетова станет ведущей новой передачи на телеканале ТНТ.

Новый проект «Ты — топ-модель» будет посвящен соревнованиям моделей, он станет аналогом популярного американского реалити-шоу America’s Next Top Model. О том, что Решетова станет одной из них, пишет издание StarHit. Экс-возлюбленная Тимати рассказала порталу, что в России сегодня нет индустрии высокой моды, поэтому в новой программе будут искать лица страны на мировой арене.

Соведущей Решетовой станут стилист Гоша Карцев и шоумен Александр Гудков. Строгое жюри выберет самую амбициозную и талантливую участницу, которая получит три миллиона рублей и контракт с крупным модельным агентством.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тимати примет участие в реалити-шоу «Холостяк».

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Экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова станет телеведущей
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