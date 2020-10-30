Врач назвала продукт, который поможет укрепить иммунитет в зимнее время

Врач назвала продукт, который поможет укрепить иммунитет в зимнее время
Следует быть осторожнее с авокадо людям, у которых проблемы с печенью. Перед его употреблением, в таком случае, лучше посоветоваться с врачом. Фото: pixabay.com

По мнению консультанта по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Марины Сергиенко, одним из лучших продуктов для укрепления иммунитета зимой является авокадо.

Плод авокадо содержит полезные и необходимые организму витамины D и Е, а также омега жиры, которые способствуют качественному усвоению авокадо. Кроме того, вышеперечисленные факторы делают его незаменимым для укрепления иммунной системы в период холодов и вирусов, рассказала Сергиенко в эфире радио Sputnik.

Продукт лучше употреблять в пищу в первой половине дня. Его можно сочетать с поджаренным в тостере хлебом вместо сливочного масла и красной рыбой. Кроме того, авокадо хорошо сочетается с яйцом и салатами. Выбирая авокадо, следует избегать черных и темных пятен на кожуре — это может свидетельствовать о том, что плод уже начал портиться.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач опроверг миф о пользе витамина С для профилактики гриппа.

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