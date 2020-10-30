В Петербурге появится единая система оценки работы директоров управляющих компаний

В Петербурге появится единая система оценки работы директоров управляющих компаний
Фото: Baltphoto

Председатель Жилищного комитета Виктор Борщев рассказал, что продлевать договор с руководителем управляющей компании теперь будут после оценки эффективности его работы.

Сейчас разрабатывается перечень критериев оценки, который ляжет в основу единой системы. Соответсвующее поручение Жилищному комитету дал вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко. Кроме того, ведомство обязано включить вопрос эффективности работы директоров ЖКС в повестку каждого заседания совета глав управляющих компаний.

В основе единой системы оценивания их работы будет около 15 показателей, связанных с управленческими и финансово-экономическими навыками руководителей. Кроме того, отдельным критерием будет выступать удовлетворенность жителей дома услугами, предоставляемыми управляющей компанией.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в начале октября петербуржцы массово жаловались на отсутствие регулировки отопления.

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