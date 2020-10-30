В Германии автомобиль въехал в толпу пешеходов на тротуаре, погиб ребенок

Предварительное расследование немецкой полиции указывает на то, что это было ДТП. Фото: pixabay.com

Предварительное расследование немецкой полиции указывает на то, что это было ДТП. Фото: pixabay.com

В четверг, 29 октября, около 17:30 по московскому времени в Германии неподалеку от Дюссельдорфа автомобиль совершил наезд на толпу пешеходов, идущих по тротуару.

Трагический инцидент произошел в городе Кемпен. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали трое человек и погиб один ребенок. О случившемся оповестила полиция земли Северный Рейн — Вестфалия. Эвакуация пострадавших производилась при помощи вертолетов.

Полицейские приступили к расследованию аварии, пока нельзя сказать, был ли наезд совершен преднамеренно. Где находится автомобиль, сбивший пешеходов, и водитель, ставший виновником аварии, не уточняется. Правоохранительные органы Германии не исключают, что преступник мог руководствоваться террористическими мотивами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что возле станции метро «Кировский завод» в Петербурге легковушка врезалась в столб.