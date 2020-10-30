Жители России больше других стран мира боятся потерять работу

Жители России больше других стран мира боятся потерять работу
Беспокойство россиян объяснимо событиями весеннего локдауна. Фото: pixabay.com

Согласно результатам исследования аналитической компании Ipsos, россияне больше всех переживают за сохранность рабочих мест в 2021 году.

О том, что боятся остаться нетрудоустроенными, рассказали 75% участников опроса — больше, чем во всех других странах мира, где проводился аналогичный опрос, передает «Телеканал 360». Второе место после россиян заняли жители Испании, где 73% респондентов заявили, что переживают за будущее. На третьем месте расположилась Малайзия (71%).

Меньше всего граждане беспокоятся за свою работу в Германии, Швеции и Нидерландах, где лишь 26%, 30% и 36% опрошенных соответственно заявили, что боятся потерять должности в 2021 году. Отметим, что в исследовании Ipsos принимали участие 12,4 тысяч человек в 27 странах мира.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге заметно выросло число вакансий для медиков.

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