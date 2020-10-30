Комитет по строительству Петербурга утвердил инвестора для завершения двух корпусов «Новой Скандинавии»

Смольный привлек к завершению строительства двух корпусов (8.3 и 9) жилого комплекса «Новая Скандинавия» в Шувалово инвестора ЗАО «БФА-Девелопмент».

Один из корпусов готов на 55%, и его планируется сдать в эксплуатацию во 2-м квартале 2021 года. К строительству второго еще не приступали, поэтому заселить в него жителей ориентировочно намерены в 4-м квартале 2022 года. У ЖК долгая история: его начали строить еще в 1998 году компания «Петербургстрой-Сканска». В 2002 году проект передали ЗАО «Озерки», впоследствии переименованному в АО «Группа Прайм».

Первую очередь клубного квартала «Новой Скандинавии», — 108 таунхаусов и многоквартирный дом, — сдали в 2006 году. С марта 2014 года скорость застройки снизилась, а с апреля 2015 года жилкомплекс включили в реестр проблемных объектов Петербурга. Застройщик был признан банкротом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов пообещал решить проблему обманутых дольщиков и долгостроев полностью к 2023 году.