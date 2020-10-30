Под Выборгом пенсионер замуровал в пол возлюбленного своей дочери и скрывал это целый год

Под Выборгом пенсионер замуровал в пол возлюбленного своей дочери и скрывал это целый год
Полиция продолжает разбираться в причинах семейной драмы и ее последствиях. Фото: Baltphoto

Полицейские Ленинградской области раскрыли убийство совершенное в пылу семейной драмы год назад. Погибшего молодого человека все это время активно искали, в том числе — его убийца.

В правоохранительные органы поселка Первомайское в Выборгском районе Ленобласти обратилась бабушка 26-летнего молодого человека, которая заявила, что с 15 июля 2019 года не видела своего внука. Спустя год розыскных мероприятий, было заведено уголовное дело по признакам убийства. При этом сам погибший неоднократно был судим за грабежи, кражи и избиения.

В поисках пропавшего парня участвовали все жители поселка, среди которых и 63-летний отец девушки молодого человека. В четверг, 28 октября, его тело нашли замурованным в пол гаража пожилого отца его избранницы. Оказалось, что между мужчинами давно вспыхнул конфликт. В ходе очередной ссоры, пенсионер нечаянно застрелил парня и решил скрыть следы. Его задержали по подозрению в убийстве.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 29 октября на улице Петра Смородины нетрезвая женщина всадила нож в шею своего собутыльника.

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