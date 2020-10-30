В Выборге задержали 29-летнего подозреваемого в развращении несовершеннолетних через соцсеть

В Выборге задержали 29-летнего подозреваемого в развращении несовершеннолетних через соцсеть
Фото: pixabay.com

Следственный отдел города Выборг предъявил обвинения 29-летнему жителю Выборгского района Ленинградской области в 11 эпизодах развратных действий в отношении несовершеннолетних.

Как уведомляет пресс-служба областного Следственного управления СК России, подозреваемый, используя социальную сеть, знакомился с детьми и в ходе переписки склонял их к отправке личных видеозаписей интимного характера. В общей сложности, от действий преступника пострадали 11 человек.

По ходатайству следствия злоумышленника заключили под стражу до завершения разбирательств. На данные момент в рамках уголовного дела проводятся следственные и иные процессуальные действия, которые позволят установить все обстоятельства произошедшего.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под Выборгом спустя год нашли тело без вести пропавшего молодого человека. Оказалось, его в ходе ссоры убил отец его возлюбленной.

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