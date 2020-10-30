Туберкулезный санаторий «Жемчужина» оштрафовали за игнорирование ремонта

В Петербурге детскому туберкулезному санаторию «Жемчужина» придется выплатить штраф в сто тысяч рублей за игнорирование требований КГИОП.

Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Уточняется, что здание поселке Ушково, которое и стало предметом для иска, является объектом культурного наследия регионального значения и находится в оперативном управлении санатория.

Как выяснил КГИОП, свои обязательства санаторий так и не исполнил – ремонт и реставрация так и не были проведены.

«Таким образом, СПб ГБУЗ «Детский туберкулезный санаторий «Жемчужина» было известно о необходимости соблюдения им требований сохранения», — пришел к выводу Зеленогорский районный суд.

По решению суда. Санаторий должен будет выплатить штраф в 100 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что КГИОП через суд обязал Университет профсоюзов восстановить снесенную дачу в Озерках.