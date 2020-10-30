Россияне закупаются товарами впрок из-за коронавируса

Россияне закупаются товарами впрок из-за коронавируса
Магазины могут закрыть, считают россияне. Фото: pixabay

Граждане боятся введения жестких ограничений, поэтому готовятся к ним заранее.

Около трети россиян считают, что жестких ограничений из-за коронавируса не избежать, поэтому закупаются различными товарами впрок. Об этом пишет РБК, ссылаясь на исследование агрегатора объявлений «Юла» и агентства ResearchMe.

20% граждан приобретают товары первой необходимости,12% также покупают товары из других категорий, так как волнуются, что закроют непродовольственные магазины.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин убежден, что введения жестких ограничений из-за коронавируса удастся избежать, так как власти не хотят локдауна.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в «Ленэкспо» открыли еще один павильон для пациентов с COVID-19. Уточняется, что в павильон №7 будут направлять горожан, которые переносят COVID-19 в легкой форме и не могут изолироваться дома.

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