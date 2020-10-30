Названа страна, которая первой завершит пандемию коронавируса

Чтобы это произошло, нужно достичь иммунной прослойки в 60-70%.
Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, что Швеция может стать первой страной, в которой иммунная прослойка достигнет 60-70%. Об этом пишет РИА Новости.
Он заявил, что там наблюдается «замечательная картина», так как вирус просто отпустили на свободу. Это позволяет быстрее достичь иммунной прослойки, что приведет к остановке эпидемии.
Власти Швеции уверены в качестве медицины – в стране есть достаточно аппаратов ПВЛ, палат реанимации и лекарств. Несмотря на то, что многие шведы переболели коронавирусом, летальных исходов мало.
«Я думаю, что Швеция первая, кто выйдет на уровень 60-70% [иммунной прослойки], там просто некому будет болеть, все переболеют»,
– добавил Жемчугов.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что москвичи смогут сделать прививку от коронавируса в ближайший месяц.