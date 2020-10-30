Москвичи смогут сделать прививку от коронавируса в ближайший месяц

Москвичи смогут сделать прививку от коронавируса в ближайший месяц
Вакцина станет доступна москвичам. Фото: pixabay.com

В городе создают сеть прививочных кабинетов, чтобы обезопасить себя от инфекции мог любой желающий.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что горожане смогут привиться от коронавируса в ближайший месяц. Власти делают все, чтобы масштабно внедрить ее в гражданский оборот – укол должен быть доступен для всех. Об этом Ракова заявила в эфире «России 24».

«Мы уже создаем крупную по городу сеть прививочных кабинетов специально вакциной от коронавируса. И как только она поступит, а я думаю, что в течение месяца, мы начнем ее массово применять для всех желающих»,

— заверила она.

Заммэра добавила, что россияне ни в коем случае не должны заниматься самолечением, а также напомнила, что лекарства от коронавируса бесплатные и выдаются по направлению врача.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин сообщил о проблеме производства вакцины от Covid-19.

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