Рената Литвинова рассказала, как себя чувствует заболевшая COVID-19 Земфира

Заслуженная артистка России Рената Литвинова рассказала о самочувствии певицы Земфиры, которая сдала положительные тесты на коронавирус.

Литвинова написала на своей странице в Instagram, что Земфира передает всем поклонникам привет. По словам актрисы, ее подруга чувствует себя хорошо. Свой пост она завершила хэштегами «stay home» и «оставайтесьдома».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Земфира сама решила пройти исследований и обратилась к врачам. Положительный результат теста на коронавирус она получила 26 октября, после чего она сразу отправилась на домашний карантин. Сама артистка никак не комментирует свое состояние – она неохотно пользуется социальными сетями и редко взаимодействует с поклонниками.